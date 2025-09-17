CNH Tether (CNHT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.137912 $ 0.137912 $ 0.137912 24J Rendah $ 0.13797 $ 0.13797 $ 0.13797 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.137912$ 0.137912 $ 0.137912 24J Tinggi $ 0.13797$ 0.13797 $ 0.13797 Sepanjang Masa $ 0.432049$ 0.432049 $ 0.432049 Harga Terendah $ 0.099129$ 0.099129 $ 0.099129 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.04% Perubahan Harga (7D) +10.37% Perubahan Harga (7D) +10.37%

CNH Tether (CNHT) harga masa nyata ialah $0.137966. Sepanjang 24 jam yang lalu, CNHT didagangkan antara $ 0.137912 rendah dan $ 0.13797 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CNHT sepanjang masa ialah $ 0.432049, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.099129.

Dari segi prestasi jangka pendek, CNHT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.04% dalam 24 jam dan +10.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CNH Tether (CNHT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 20.50M 20.50M 20.50M Jumlah Bekalan ---- --

Had Pasaran semasa CNH Tether ialah $ 2.83M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CNHT ialah 20.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak . Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 0.00.