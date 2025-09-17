Apakah itu CNNS (CNNS)

Content Neutrality Network (CNN) is an innovative content ecosystem based on Blockchain technology. It solves various issues existing in current content system through blockchain’s advanced features such as consensus mechanism and smart contract, aiming to create a more open, efficient and trustworthy content era CNN platform proposes numerous innovative mechanisms based on blockchain technology such as Content Circulation Mechanism (CCM) based on the tamper-proof feature of blockchain, Contribution Based Revenue Share (CBRS) mechanism based on ZhangRank which is proposed by Professor Shoucheng Zhang as well as decentralized user acquisition and incentive plan. These mechanisms help break the barrier between content communities, facilitate the fairness of revenue share and improve the effectiveness of user acquisition and incentive program. CNN Platform has built strategic partnership with NewsDog, the NO.1 news app in India to create a new chapter in India and global content market. CNN Advisory board consists of world-renowned professors such as Prof. Jianqing Fan, successful investors such as Yahui Zhou, Kevin Wen as well as blockchain influencers such as Mickey Tian. Team members are top talents from Snapchat, Tencent, Alibaba, Baidu and Goldman Sachs

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CNNS (CNNS) Berapakah nilai CNNS (CNNS) hari ini? Harga langsung CNNS dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CNNS ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa CNNS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran CNNS? Had pasaran untuk CNNS ialah $ 137.18K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CNNS? Bekalan edaran CNNS ialah 1.76B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CNNS? CNNS mencapai harga ATH sebanyak 0.01736593 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CNNS? CNNS melihat harga ATL sebanyak 0 USD .

