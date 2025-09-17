COAL (COAL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00720935 $ 0.00720935 $ 0.00720935 24J Rendah $ 0.00791132 $ 0.00791132 $ 0.00791132 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00720935$ 0.00720935 $ 0.00720935 24J Tinggi $ 0.00791132$ 0.00791132 $ 0.00791132 Sepanjang Masa $ 0.345779$ 0.345779 $ 0.345779 Harga Terendah $ 0.003365$ 0.003365 $ 0.003365 Perubahan Harga (1J) +4.64% Perubahan Harga (1D) +7.54% Perubahan Harga (7D) +28.85% Perubahan Harga (7D) +28.85%

COAL (COAL) harga masa nyata ialah $0.00792142. Sepanjang 24 jam yang lalu, COAL didagangkan antara $ 0.00720935 rendah dan $ 0.00791132 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COAL sepanjang masa ialah $ 0.345779, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003365.

Dari segi prestasi jangka pendek, COAL telah berubah sebanyak +4.64% sejak sejam yang lalu, +7.54% dalam 24 jam dan +28.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

COAL (COAL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 166.35K$ 166.35K $ 166.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 166.35K$ 166.35K $ 166.35K Bekalan Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa COAL ialah $ 166.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COAL ialah 21.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 166.35K.