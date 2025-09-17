COAT DOG (COAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.09% Perubahan Harga (1D) +0.59% Perubahan Harga (7D) +5.06% Perubahan Harga (7D) +5.06%

COAT DOG (COAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, COAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COAT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, COAT telah berubah sebanyak +1.09% sejak sejam yang lalu, +0.59% dalam 24 jam dan +5.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

COAT DOG (COAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 105.78K$ 105.78K $ 105.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 105.78K$ 105.78K $ 105.78K Bekalan Peredaran 98.19B 98.19B 98.19B Jumlah Bekalan 98,192,966,332.0 98,192,966,332.0 98,192,966,332.0

Had Pasaran semasa COAT DOG ialah $ 105.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COAT ialah 98.19B, dengan jumlah bekalan sebanyak 98192966332.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 105.78K.