COCK Harga Hari Ini

Harga langsung COCK (COCK) hari ini ialah $ 0.00002857, dengan 2.68% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa COCK kepada USD penukaran adalah $ 0.00002857 setiap COCK.

COCK kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 28,297, dengan bekalan edaran sebanyak 999.90M COCK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, COCK didagangkan antara $ 0.00002736 (rendah) dan $ 0.00002872 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00057496, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001966.

Dalam prestasi jangka pendek, COCK dipindahkan -0.25% dalam sejam terakhir dan -28.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

COCK (COCK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.30K$ 28.30K $ 28.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.30K$ 28.30K $ 28.30K Bekalan Peredaran 999.90M 999.90M 999.90M Jumlah Bekalan 999,896,355.385817 999,896,355.385817 999,896,355.385817

Had Pasaran semasa COCK ialah $ 28.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COCK ialah 999.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999896355.385817. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.30K.