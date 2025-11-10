Tokenomik COCK (COCK)
CockMillion (CTO) – The Chicken That Rules the Coop on Solana
CockMillion is a Solana-based meme token that brings the spirit of the chicken to the blockchain. Built on speed, community, and humor, CTO celebrates the humble chicken as a symbol of persistence, adaptability, and growth. Just like a chicken scratching its way to success, CockMillion represents the journey from small beginnings to soaring heights in the crypto world.
What makes CockMillion unique is its blend of meme culture with utility-driven community growth. While many tokens stop at the joke, CTO takes the chicken theme to new heights by: • Farm-to-Blockchain Concept: Inspired by the idea of chickens multiplying quickly, CockMillion highlights fast community expansion and token adoption. • Scarcity with Humor: Like the golden egg everyone wants, CTO positions itself as a limited-supply, high-demand asset. • Community-First Hatchery: The flock is the power. Holders are seen as part of the chicken coop—where unity, memes, and collective growth create unstoppable momentum. • Unique Identity: While dogs and frogs dominate memecoins, CTO stands out by giving the chicken its rightful place in the meme-verse—a creature underestimated but essential to life everywhere.
Tokenomik COCK (COCK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik COCK (COCK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token COCK yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token COCK yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik COCK, terokai COCK harga langsung token!
COCK Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju COCK? Halaman ramalan harga COCK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
