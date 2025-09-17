Apakah itu COCO COIN (COCO)

COCO Project Description: Purpose: COCO is a Social Finance (SocialFi) meme token designed to create a vibrant and engaging community around digital assets. Our aim is to blend social interaction with financial opportunities, offering a fun and rewarding experience for our users. Function: COCO operates as a meme token within the SocialFi space, leveraging community-driven initiatives and social engagement to drive its value and utility. The token facilitates social interactions, rewards active community participation, and supports various social-based events and activities. Utility: The COCO token has several key uses within the ecosystem: Community Engagement: COCO fosters a lively community by incentivizing interaction and participation through social activities. Rewards: Token holders can earn rewards through community engagement and participating in special events. Social Events: COCO supports various social-based events that enhance the user experience and drive token adoption. COCO aims to combine the excitement of meme culture with the benefits of social finance, creating a unique and interactive platform that rewards users for their involvement and enthusiasm.

COCO COIN Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai COCO COIN (COCO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset COCO COIN (COCO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

COCO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik COCO COIN (COCO)

Memahami tokenomik COCO COIN (COCO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token COCO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai COCO COIN (COCO) Berapakah nilai COCO COIN (COCO) hari ini? Harga langsung COCO dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa COCO ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa COCO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran COCO COIN? Had pasaran untuk COCO ialah $ 911.01K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran COCO? Bekalan edaran COCO ialah 34.20B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) COCO? COCO mencapai harga ATH sebanyak 0.00268607 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa COCO? COCO melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan COCO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk COCOialah -- USD . Adakah COCO akan naik lebih tinggi tahun ini? COCO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak COCOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

COCO COIN (COCO) Kemas Kini Industri Penting