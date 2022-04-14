Tokenomik COCO COIN (COCO)
COCO COIN (COCO) Maklumat
COCO Project Description:
Purpose: COCO is a Social Finance (SocialFi) meme token designed to create a vibrant and engaging community around digital assets. Our aim is to blend social interaction with financial opportunities, offering a fun and rewarding experience for our users.
Function: COCO operates as a meme token within the SocialFi space, leveraging community-driven initiatives and social engagement to drive its value and utility. The token facilitates social interactions, rewards active community participation, and supports various social-based events and activities.
Utility: The COCO token has several key uses within the ecosystem:
Community Engagement: COCO fosters a lively community by incentivizing interaction and participation through social activities. Rewards: Token holders can earn rewards through community engagement and participating in special events. Social Events: COCO supports various social-based events that enhance the user experience and drive token adoption. COCO aims to combine the excitement of meme culture with the benefits of social finance, creating a unique and interactive platform that rewards users for their involvement and enthusiasm.
COCO COIN (COCO) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk COCO COIN (COCO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik COCO COIN (COCO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik COCO COIN (COCO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token COCO yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token COCO yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
COCO Ramalan Harga
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.