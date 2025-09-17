COCO Community (COCO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.001523 $ 0.001523 $ 0.001523 24J Rendah $ 0.00157498 $ 0.00157498 $ 0.00157498 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.001523$ 0.001523 $ 0.001523 24J Tinggi $ 0.00157498$ 0.00157498 $ 0.00157498 Sepanjang Masa $ 0.02247104$ 0.02247104 $ 0.02247104 Harga Terendah $ 0.0013724$ 0.0013724 $ 0.0013724 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +2.86% Perubahan Harga (7D) +4.12% Perubahan Harga (7D) +4.12%

COCO Community (COCO) harga masa nyata ialah $0.00156655. Sepanjang 24 jam yang lalu, COCO didagangkan antara $ 0.001523 rendah dan $ 0.00157498 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COCO sepanjang masa ialah $ 0.02247104, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0013724.

Dari segi prestasi jangka pendek, COCO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.86% dalam 24 jam dan +4.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

COCO Community (COCO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.33K$ 1.33K $ 1.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.28K$ 3.28K $ 3.28K Bekalan Peredaran 848.57K 848.57K 848.57K Jumlah Bekalan 2,095,868.0 2,095,868.0 2,095,868.0

Had Pasaran semasa COCO Community ialah $ 1.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COCO ialah 848.57K, dengan jumlah bekalan sebanyak 2095868.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.28K.