Cod3x Harga Hari Ini

Harga langsung Cod3x (CDX) hari ini ialah $ 0.055957, dengan 5.53% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CDX kepada USD penukaran adalah $ 0.055957 setiap CDX.

Cod3x kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,749,262, dengan bekalan edaran sebanyak 49.13M CDX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CDX didagangkan antara $ 0.052983 (rendah) dan $ 0.056108 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.251359, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01749092.

Dalam prestasi jangka pendek, CDX dipindahkan -0.27% dalam sejam terakhir dan -15.05% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Cod3x (CDX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M Bekalan Peredaran 49.13M 49.13M 49.13M Jumlah Bekalan 49,130,305.90761675 49,130,305.90761675 49,130,305.90761675

