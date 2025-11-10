Tokenomik Cod3x (CDX)

Lihat cerapan utama tentang Cod3x (CDX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:44:04 (UTC+8)
Cod3x (CDX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Cod3x (CDX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.91M
Jumlah Bekalan:
$ 49.13M
Bekalan Edaran:
$ 49.13M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.91M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.251359
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01749092
Harga Semasa:
$ 0.059182
Cod3x (CDX) Maklumat

Cod3x is an AI framework created in 2023 which powers more than 400,000 AI agents. With the new Cod3x Create app, this framework can be used by anyone to create financial and social AI agents in seconds with no code or technical skills required.

Users can stake the CDX token to increase their agent's capabilities, including increased trade frequency and premium data access. On launch, staking CDX will give access to alpha features.

Laman Web Rasmi:
https://Cod3x.Org
Kertas putih:
https://github.com/Cod3x-Labs/Whitepapers

Tokenomik Cod3x (CDX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Cod3x (CDX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CDX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CDX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CDX, terokai CDX harga langsung token!

CDX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CDX? Halaman ramalan harga CDX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

