CODE Harga Hari Ini

Harga langsung CODE (CODE) hari ini ialah $ 0.00040605, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CODE kepada USD penukaran adalah $ 0.00040605 setiap CODE.

CODE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,032.33, dengan bekalan edaran sebanyak 19.78M CODE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CODE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01376831, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0003866.

Dalam prestasi jangka pendek, CODE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -15.54% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CODE (CODE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.03K$ 8.03K $ 8.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.03K$ 8.03K $ 8.03K Bekalan Peredaran 19.78M 19.78M 19.78M Jumlah Bekalan 19,781,425.81200496 19,781,425.81200496 19,781,425.81200496

Had Pasaran semasa CODE ialah $ 8.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CODE ialah 19.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 19781425.81200496. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.03K.