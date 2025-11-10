CodEase Harga Hari Ini

Harga langsung CodEase (CODON) hari ini ialah $ 0.00002453, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CODON kepada USD penukaran adalah $ 0.00002453 setiap CODON.

CodEase kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 23,402, dengan bekalan edaran sebanyak 953.93M CODON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CODON didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0000487, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002447.

Dalam prestasi jangka pendek, CODON dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CodEase (CODON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.40K$ 23.40K $ 23.40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.53K$ 24.53K $ 24.53K Bekalan Peredaran 953.93M 953.93M 953.93M Jumlah Bekalan 999,798,810.0710582 999,798,810.0710582 999,798,810.0710582

Had Pasaran semasa CodEase ialah $ 23.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CODON ialah 953.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999798810.0710582. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.53K.