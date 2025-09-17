Codec Flow (CODEC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0349986 $ 0.0349986 $ 0.0349986 24J Rendah $ 0.0416607 $ 0.0416607 $ 0.0416607 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0349986$ 0.0349986 $ 0.0349986 24J Tinggi $ 0.0416607$ 0.0416607 $ 0.0416607 Sepanjang Masa $ 0.04559507$ 0.04559507 $ 0.04559507 Harga Terendah $ 0.00136243$ 0.00136243 $ 0.00136243 Perubahan Harga (1J) +0.12% Perubahan Harga (1D) -4.42% Perubahan Harga (7D) +3.59% Perubahan Harga (7D) +3.59%

Codec Flow (CODEC) harga masa nyata ialah $0.03643299. Sepanjang 24 jam yang lalu, CODEC didagangkan antara $ 0.0349986 rendah dan $ 0.0416607 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CODEC sepanjang masa ialah $ 0.04559507, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00136243.

Dari segi prestasi jangka pendek, CODEC telah berubah sebanyak +0.12% sejak sejam yang lalu, -4.42% dalam 24 jam dan +3.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Codec Flow (CODEC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.26M$ 27.26M $ 27.26M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.34M$ 36.34M $ 36.34M Bekalan Peredaran 749.90M 749.90M 749.90M Jumlah Bekalan 999,901,980.595799 999,901,980.595799 999,901,980.595799

Had Pasaran semasa Codec Flow ialah $ 27.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CODEC ialah 749.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999901980.595799. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.34M.