CodeCraft AI Logo

CodeCraft AI Harga (CRAFT)

Tidak tersenarai

1 CRAFT ke USD Harga Langsung:

--
----
+0.70%1D
USD
CodeCraft AI (CRAFT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:31:13 (UTC+8)

CodeCraft AI (CRAFT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00002144
$ 0.00002144$ 0.00002144
24J Rendah
$ 0.00002231
$ 0.00002231$ 0.00002231
24J Tinggi

$ 0.00002144
$ 0.00002144$ 0.00002144

$ 0.00002231
$ 0.00002231$ 0.00002231

$ 0.00299688
$ 0.00299688$ 0.00299688

$ 0.00001378
$ 0.00001378$ 0.00001378

--

+0.79%

+8.06%

+8.06%

CodeCraft AI (CRAFT) harga masa nyata ialah $0.00002203. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRAFT didagangkan antara $ 0.00002144 rendah dan $ 0.00002231 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRAFT sepanjang masa ialah $ 0.00299688, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001378.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRAFT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.79% dalam 24 jam dan +8.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CodeCraft AI (CRAFT) Maklumat Pasaran

$ 21.25K
$ 21.25K$ 21.25K

--
----

$ 22.02K
$ 22.02K$ 22.02K

964.92M
964.92M 964.92M

999,483,981.23821
999,483,981.23821 999,483,981.23821

Had Pasaran semasa CodeCraft AI ialah $ 21.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRAFT ialah 964.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999483981.23821. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.02K.

CodeCraft AI (CRAFT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga CodeCraft AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga CodeCraft AI kepada USD adalah $ +0.0000033005.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga CodeCraft AI kepada USD adalah $ +0.0000001181.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga CodeCraft AI kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.79%
30 Hari$ +0.0000033005+14.98%
60 Hari$ +0.0000001181+0.54%
90 Hari$ 0--

Apakah itu CodeCraft AI (CRAFT)

Multi Agentic AI coding Company. Turning text into code and uploading it to a Gitlab repository. We are developing it to be a focused and have options for both novice users with simpler understanding of coding, as well as for senior developers which will have more advanced options, control and capabilities (more similar to what in traditional coding would be VSCode). It is a working tool and is already used actively, from boosting productivity to building working apps.

CodeCraft AI (CRAFT) Sumber

Laman Web Rasmi

CodeCraft AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CodeCraft AI (CRAFT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CodeCraft AI (CRAFT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CodeCraft AI.

Semak CodeCraft AI ramalan harga sekarang!

CRAFT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik CodeCraft AI (CRAFT)

Memahami tokenomik CodeCraft AI (CRAFT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CRAFT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CodeCraft AI (CRAFT)

Berapakah nilai CodeCraft AI (CRAFT) hari ini?
Harga langsung CRAFT dalam USD ialah 0.00002203 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CRAFT ke USD?
Harga semasa CRAFT ke USD ialah $ 0.00002203. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran CodeCraft AI?
Had pasaran untuk CRAFT ialah $ 21.25K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CRAFT?
Bekalan edaran CRAFT ialah 964.92M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CRAFT?
CRAFT mencapai harga ATH sebanyak 0.00299688 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CRAFT?
CRAFT melihat harga ATL sebanyak 0.00001378 USD.
Berapakah jumlah dagangan CRAFT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CRAFTialah -- USD.
Adakah CRAFT akan naik lebih tinggi tahun ini?
CRAFT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CRAFTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.