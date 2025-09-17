CodeCraft AI (CRAFT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00002144 $ 0.00002144 $ 0.00002144 24J Rendah $ 0.00002231 $ 0.00002231 $ 0.00002231 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00002144$ 0.00002144 $ 0.00002144 24J Tinggi $ 0.00002231$ 0.00002231 $ 0.00002231 Sepanjang Masa $ 0.00299688$ 0.00299688 $ 0.00299688 Harga Terendah $ 0.00001378$ 0.00001378 $ 0.00001378 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.79% Perubahan Harga (7D) +8.06% Perubahan Harga (7D) +8.06%

CodeCraft AI (CRAFT) harga masa nyata ialah $0.00002203. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRAFT didagangkan antara $ 0.00002144 rendah dan $ 0.00002231 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRAFT sepanjang masa ialah $ 0.00299688, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001378.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRAFT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.79% dalam 24 jam dan +8.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CodeCraft AI (CRAFT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.25K$ 21.25K $ 21.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.02K$ 22.02K $ 22.02K Bekalan Peredaran 964.92M 964.92M 964.92M Jumlah Bekalan 999,483,981.23821 999,483,981.23821 999,483,981.23821

Had Pasaran semasa CodeCraft AI ialah $ 21.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRAFT ialah 964.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999483981.23821. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.02K.