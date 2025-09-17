Coded (CODED) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +8.03% Perubahan Harga (7D) +8.03%

Coded (CODED) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CODED didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CODED sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CODED telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +8.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Coded (CODED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.19K$ 32.19K $ 32.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.19K$ 32.19K $ 32.19K Bekalan Peredaran 997.91M 997.91M 997.91M Jumlah Bekalan 997,911,914.809416 997,911,914.809416 997,911,914.809416

Had Pasaran semasa Coded ialah $ 32.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CODED ialah 997.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997911914.809416. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.19K.