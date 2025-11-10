Coded for millions Harga Hari Ini

Harga langsung Coded for millions (CODED) hari ini ialah $ 0.00004342, dengan 13.96% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CODED kepada USD penukaran adalah $ 0.00004342 setiap CODED.

Coded for millions kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 43,416, dengan bekalan edaran sebanyak 999.84M CODED. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CODED didagangkan antara $ 0.00003654 (rendah) dan $ 0.00004346 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00066969, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003495.

Dalam prestasi jangka pendek, CODED dipindahkan +0.76% dalam sejam terakhir dan -22.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Coded for millions (CODED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 43.42K$ 43.42K $ 43.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 43.42K$ 43.42K $ 43.42K Bekalan Peredaran 999.84M 999.84M 999.84M Jumlah Bekalan 999,842,596.261203 999,842,596.261203 999,842,596.261203

Had Pasaran semasa Coded for millions ialah $ 43.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CODED ialah 999.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999842596.261203. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.42K.