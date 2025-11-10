CodeputerBot Harga Hari Ini

Harga langsung CodeputerBot (CODEPUTER) hari ini ialah $ 0.00001129, dengan 3.94% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CODEPUTER kepada USD penukaran adalah $ 0.00001129 setiap CODEPUTER.

CodeputerBot kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,283.39, dengan bekalan edaran sebanyak 999.37M CODEPUTER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CODEPUTER didagangkan antara $ 0.00001076 (rendah) dan $ 0.00001129 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00074235, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001014.

Dalam prestasi jangka pendek, CODEPUTER dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -12.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CodeputerBot (CODEPUTER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.28K$ 11.28K $ 11.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.28K$ 11.28K $ 11.28K Bekalan Peredaran 999.37M 999.37M 999.37M Jumlah Bekalan 999,371,724.846052 999,371,724.846052 999,371,724.846052

Had Pasaran semasa CodeputerBot ialah $ 11.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CODEPUTER ialah 999.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999371724.846052. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.28K.