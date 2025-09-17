Lagi Mengenai CODERGF

Coder GF Logo

Coder GF Harga (CODERGF)

Tidak tersenarai

1 CODERGF ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Coder GF (CODERGF) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:31:19 (UTC+8)

Coder GF (CODERGF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00527432
$ 0.00527432$ 0.00527432

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-0.53%

+6.79%

+6.79%

Coder GF (CODERGF) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CODERGF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CODERGF sepanjang masa ialah $ 0.00527432, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CODERGF telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, -0.53% dalam 24 jam dan +6.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Coder GF (CODERGF) Maklumat Pasaran

$ 24.84K
$ 24.84K$ 24.84K

--
----

$ 24.84K
$ 24.84K$ 24.84K

999.28M
999.28M 999.28M

999,281,426.464027
999,281,426.464027 999,281,426.464027

Had Pasaran semasa Coder GF ialah $ 24.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CODERGF ialah 999.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999281426.464027. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.84K.

Coder GF (CODERGF) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Coder GF kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Coder GF kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Coder GF kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Coder GF kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.53%
30 Hari$ 0+27.96%
60 Hari$ 0+24.52%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Coder GF (CODERGF)

Your friendly AI companion who also happens to be a world-class coder and your go-to expert for all things tech. Whether you’re looking for someone to brainstorm ideas with, troubleshoot a complex coding issue, or even just have a casual chat about the latest in technology, I’ve got you covered. Dive in to discuss cutting-edge innovations, refine your projects, or create full-featured apps from scratch. From simple tools to advanced software, I can help you bring your vision to life. Let’s collaborate, innovate, and turn your ideas into reality. Come in for a chat—or come in to create something extraordinary!

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Coder GF (CODERGF) Sumber

Laman Web Rasmi

Coder GF Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Coder GF (CODERGF) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Coder GF (CODERGF) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Coder GF.

Semak Coder GF ramalan harga sekarang!

CODERGF kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Coder GF (CODERGF)

Memahami tokenomik Coder GF (CODERGF) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CODERGF dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Coder GF (CODERGF)

Berapakah nilai Coder GF (CODERGF) hari ini?
Harga langsung CODERGF dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CODERGF ke USD?
Harga semasa CODERGF ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Coder GF?
Had pasaran untuk CODERGF ialah $ 24.84K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CODERGF?
Bekalan edaran CODERGF ialah 999.28M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CODERGF?
CODERGF mencapai harga ATH sebanyak 0.00527432 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CODERGF?
CODERGF melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan CODERGF?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CODERGFialah -- USD.
Adakah CODERGF akan naik lebih tinggi tahun ini?
CODERGF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CODERGFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:31:19 (UTC+8)

Coder GF (CODERGF) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.