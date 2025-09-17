Codex Multichain (CODEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.07168$ 0.07168 $ 0.07168 Harga Terendah $ 0.00095713$ 0.00095713 $ 0.00095713 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +6.77% Perubahan Harga (7D) +6.77%

Codex Multichain (CODEX) harga masa nyata ialah $0.00159207. Sepanjang 24 jam yang lalu, CODEX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CODEX sepanjang masa ialah $ 0.07168, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00095713.

Dari segi prestasi jangka pendek, CODEX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Codex Multichain (CODEX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 159.21K$ 159.21K $ 159.21K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 159.21K$ 159.21K $ 159.21K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Codex Multichain ialah $ 159.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CODEX ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 159.21K.