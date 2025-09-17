Lagi Mengenai CODEX

Codex Multichain Harga (CODEX)

Tidak tersenarai

1 CODEX ke USD Harga Langsung:

$0.00159207
$0.00159207$0.00159207
0.00%1D
USD
Codex Multichain (CODEX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:58:45 (UTC+8)

Codex Multichain (CODEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.07168
$ 0.07168$ 0.07168

$ 0.00095713
$ 0.00095713$ 0.00095713

--

--

+6.77%

+6.77%

Codex Multichain (CODEX) harga masa nyata ialah $0.00159207. Sepanjang 24 jam yang lalu, CODEX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CODEX sepanjang masa ialah $ 0.07168, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00095713.

Dari segi prestasi jangka pendek, CODEX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Codex Multichain (CODEX) Maklumat Pasaran

$ 159.21K
$ 159.21K$ 159.21K

--
----

$ 159.21K
$ 159.21K$ 159.21K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Codex Multichain ialah $ 159.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CODEX ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 159.21K.

Codex Multichain (CODEX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Codex Multichain kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Codex Multichain kepada USD adalah $ -0.0000477377.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Codex Multichain kepada USD adalah $ -0.0002253624.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Codex Multichain kepada USD adalah $ +0.0002459008487320575.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ -0.0000477377-2.99%
60 Hari$ -0.0002253624-14.15%
90 Hari$ +0.0002459008487320575+18.27%

Apakah itu Codex Multichain (CODEX)

The CODEX project represents an innovative initiative in the field of blockchain and cryptocurrencies. It is conceived as a versatile and comprehensive solution, intended to provide a wide range of services for both users and developers in the landscape of cryptocurrencies. The main objective of CODEX is to create an ecosystem that facilitates navigation in the world of cryptocurrencies, offering tools that facilitate trading, investing, managing digital assets and promoting your projects. These features make CODEX an ambitious and multifunctional project in the world of cryptocurrencies, aimed at simplifying and enhancing user experience in the sector.

Codex Multichain (CODEX) Sumber

Laman Web Rasmi

Codex Multichain Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Codex Multichain (CODEX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Codex Multichain (CODEX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Codex Multichain.

Semak Codex Multichain ramalan harga sekarang!

CODEX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Codex Multichain (CODEX)

Memahami tokenomik Codex Multichain (CODEX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CODEX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Codex Multichain (CODEX)

Berapakah nilai Codex Multichain (CODEX) hari ini?
Harga langsung CODEX dalam USD ialah 0.00159207 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CODEX ke USD?
Harga semasa CODEX ke USD ialah $ 0.00159207. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Codex Multichain?
Had pasaran untuk CODEX ialah $ 159.21K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CODEX?
Bekalan edaran CODEX ialah 100.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CODEX?
CODEX mencapai harga ATH sebanyak 0.07168 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CODEX?
CODEX melihat harga ATL sebanyak 0.00095713 USD.
Berapakah jumlah dagangan CODEX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CODEXialah -- USD.
Adakah CODEX akan naik lebih tinggi tahun ini?
CODEX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CODEXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Codex Multichain (CODEX) Kemas Kini Industri Penting

