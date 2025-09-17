Lagi Mengenai COFE

COFFEE Logo

COFFEE Harga (COFE)

Tidak tersenarai

1 COFE ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
USD
COFFEE (COFE) Carta Harga Langsung
COFFEE (COFE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.58%

+2.58%

COFFEE (COFE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, COFE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COFE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, COFE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +2.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

COFFEE (COFE) Maklumat Pasaran

$ 552.07K
$ 552.07K$ 552.07K

--
----

$ 552.07K
$ 552.07K$ 552.07K

8.00B
8.00B 8.00B

7,999,998,463.324271
7,999,998,463.324271 7,999,998,463.324271

Had Pasaran semasa COFFEE ialah $ 552.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COFE ialah 8.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 7999998463.324271. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 552.07K.

COFFEE (COFE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga COFFEE kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga COFFEE kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga COFFEE kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga COFFEE kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0-5.83%
60 Hari$ 0-17.75%
90 Hari$ 0--

Apakah itu COFFEE (COFE)

the project is just about meme on Ton blockchain (it is the first pre-sale meme token on Ton combining meme, gamification and defi together, launch in March 2024) At this moment, the community is stablized at 2000+, liquidity pool at major dex is around $900k (LP farming reward more than $500k in total). The treasury has fund over $1m. the project is series winner of Open League Competition (run by Ton foundation) and GemSquads battle (run by ston.fi, the major dex on Ton) with rewards more than $350k in total.

COFFEE (COFE) Sumber

Laman Web Rasmi

COFFEE Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai COFFEE (COFE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset COFFEE (COFE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk COFFEE.

Semak COFFEE ramalan harga sekarang!

COFE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik COFFEE (COFE)

Memahami tokenomik COFFEE (COFE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token COFE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai COFFEE (COFE)

Berapakah nilai COFFEE (COFE) hari ini?
Harga langsung COFE dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa COFE ke USD?
Harga semasa COFE ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran COFFEE?
Had pasaran untuk COFE ialah $ 552.07K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran COFE?
Bekalan edaran COFE ialah 8.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) COFE?
COFE mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa COFE?
COFE melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan COFE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk COFEialah -- USD.
Adakah COFE akan naik lebih tinggi tahun ini?
COFE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak COFEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.