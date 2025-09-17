coffeecoin (COFFEECOIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.01% Perubahan Harga (1D) +2.74% Perubahan Harga (7D) -8.88% Perubahan Harga (7D) -8.88%

coffeecoin (COFFEECOIN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, COFFEECOIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COFFEECOIN sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, COFFEECOIN telah berubah sebanyak +1.01% sejak sejam yang lalu, +2.74% dalam 24 jam dan -8.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

coffeecoin (COFFEECOIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 131.91K$ 131.91K $ 131.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 139.60K$ 139.60K $ 139.60K Bekalan Peredaran 944.64M 944.64M 944.64M Jumlah Bekalan 999,749,168.301199 999,749,168.301199 999,749,168.301199

Had Pasaran semasa coffeecoin ialah $ 131.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COFFEECOIN ialah 944.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999749168.301199. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 139.60K.