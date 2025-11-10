Cofinex Harga Hari Ini

Harga langsung Cofinex (CNX) hari ini ialah $ 0.299933, dengan 7.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CNX kepada USD penukaran adalah $ 0.299933 setiap CNX.

Cofinex kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 19,496,017, dengan bekalan edaran sebanyak 65.00M CNX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CNX didagangkan antara $ 0.279372 (rendah) dan $ 0.299961 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.500327, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.04504196.

Dalam prestasi jangka pendek, CNX dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan -10.74% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Cofinex (CNX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.50M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 149.97M Bekalan Peredaran 65.00M Jumlah Bekalan 500,000,000.0

Had Pasaran semasa Cofinex ialah $ 19.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CNX ialah 65.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 149.97M.