Tokenomik Cofinex (CNX)

Lihat cerapan utama tentang Cofinex (CNX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:44:13 (UTC+8)
USD

Cofinex (CNX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Cofinex (CNX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 20.21M
$ 20.21M
Jumlah Bekalan:
$ 500.00M
$ 500.00M
Bekalan Edaran:
$ 65.00M
$ 65.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 155.45M
$ 155.45M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.500327
$ 0.500327
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.04504196
$ 0.04504196
Harga Semasa:
$ 0.310893
$ 0.310893

Cofinex (CNX) Maklumat

Cofinex (Minos Blockchain s.r.o ), a leading fintech company, is regulated by The CNB Czech Republic. With over 115,000+ users, Cofinex is claimed to be a trusted and secure crypto asset exchange application across the world. Headquartered in Singapore, with branch offices in the USA, UK, India, Czech Republic and Thailand, their operations are already running in South Korea, Thailand, Laos, Indonesia, Cambodia, Malaysia, the Philippines, and other APAC countries. Cofinex Exchange offers its users an easy and secure platform to buy and sell Bitcoin, Ripple, Ethereum, Tron, CNX, and over 670+ crypto assets.

Laman Web Rasmi:
https://www.cofinex.io/

Tokenomik Cofinex (CNX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Cofinex (CNX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CNX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CNX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CNX, terokai CNX harga langsung token!

CNX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CNX? Halaman ramalan harga CNX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

