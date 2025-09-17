Coge Coin (COGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0,12% Perubahan Harga (1D) +1,50% Perubahan Harga (7D) +11,40% Perubahan Harga (7D) +11,40%

Coge Coin (COGE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, COGE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COGE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, COGE telah berubah sebanyak -0,12% sejak sejam yang lalu, +1,50% dalam 24 jam dan +11,40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Coge Coin (COGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6,35K$ 6,35K $ 6,35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6,35K$ 6,35K $ 6,35K Bekalan Peredaran 996,19M 996,19M 996,19M Jumlah Bekalan 996 188 205,595771 996 188 205,595771 996 188 205,595771

Had Pasaran semasa Coge Coin ialah $ 6,35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COGE ialah 996,19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996188205.595771. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6,35K.