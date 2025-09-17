Cogito Finance (CGV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00403863 $ 0.00403863 $ 0.00403863 24J Rendah $ 0.00447171 $ 0.00447171 $ 0.00447171 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00403863$ 0.00403863 $ 0.00403863 24J Tinggi $ 0.00447171$ 0.00447171 $ 0.00447171 Sepanjang Masa $ 0.302004$ 0.302004 $ 0.302004 Harga Terendah $ 0.00318066$ 0.00318066 $ 0.00318066 Perubahan Harga (1J) -0.45% Perubahan Harga (1D) -0.33% Perubahan Harga (7D) -7.10% Perubahan Harga (7D) -7.10%

Cogito Finance (CGV) harga masa nyata ialah $0.00434924. Sepanjang 24 jam yang lalu, CGV didagangkan antara $ 0.00403863 rendah dan $ 0.00447171 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CGV sepanjang masa ialah $ 0.302004, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00318066.

Dari segi prestasi jangka pendek, CGV telah berubah sebanyak -0.45% sejak sejam yang lalu, -0.33% dalam 24 jam dan -7.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cogito Finance (CGV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 436.18K$ 436.18K $ 436.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Bekalan Peredaran 99.87M 99.87M 99.87M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Cogito Finance ialah $ 436.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CGV ialah 99.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.37M.