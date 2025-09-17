Lagi Mengenai CGV

Cogito Finance Harga (CGV)

Tidak tersenarai

1 CGV ke USD Harga Langsung:

$0.00434924
$0.00434924
-0.30%1D
USD
Cogito Finance (CGV) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:31:23 (UTC+8)

Cogito Finance (CGV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00403863
$ 0.00403863
24J Rendah
$ 0.00447171
$ 0.00447171
24J Tinggi

$ 0.00403863
$ 0.00403863

$ 0.00447171
$ 0.00447171

$ 0.302004
$ 0.302004

$ 0.00318066
$ 0.00318066

-0.45%

-0.33%

-7.10%

-7.10%

Cogito Finance (CGV) harga masa nyata ialah $0.00434924. Sepanjang 24 jam yang lalu, CGV didagangkan antara $ 0.00403863 rendah dan $ 0.00447171 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CGV sepanjang masa ialah $ 0.302004, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00318066.

Dari segi prestasi jangka pendek, CGV telah berubah sebanyak -0.45% sejak sejam yang lalu, -0.33% dalam 24 jam dan -7.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cogito Finance (CGV) Maklumat Pasaran

$ 436.18K
$ 436.18K

--
--

$ 4.37M
$ 4.37M

99.87M
99.87M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Cogito Finance ialah $ 436.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CGV ialah 99.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.37M.

Cogito Finance (CGV) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Cogito Finance kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Cogito Finance kepada USD adalah $ -0.0006709829.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Cogito Finance kepada USD adalah $ -0.0012763966.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Cogito Finance kepada USD adalah $ -0.001891479835097106.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.33%
30 Hari$ -0.0006709829-15.42%
60 Hari$ -0.0012763966-29.34%
90 Hari$ -0.001891479835097106-30.30%

Apakah itu Cogito Finance (CGV)

Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Cogito Finance (CGV) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Cogito Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Cogito Finance (CGV) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Cogito Finance (CGV) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cogito Finance.

Semak Cogito Finance ramalan harga sekarang!

CGV kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Cogito Finance (CGV)

Memahami tokenomik Cogito Finance (CGV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CGV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cogito Finance (CGV)

Berapakah nilai Cogito Finance (CGV) hari ini?
Harga langsung CGV dalam USD ialah 0.00434924 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CGV ke USD?
Harga semasa CGV ke USD ialah $ 0.00434924. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Cogito Finance?
Had pasaran untuk CGV ialah $ 436.18K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CGV?
Bekalan edaran CGV ialah 99.87M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CGV?
CGV mencapai harga ATH sebanyak 0.302004 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CGV?
CGV melihat harga ATL sebanyak 0.00318066 USD.
Berapakah jumlah dagangan CGV?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CGVialah -- USD.
Adakah CGV akan naik lebih tinggi tahun ini?
CGV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CGVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:31:23 (UTC+8)

Penafian

