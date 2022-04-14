Tokenomik Cogito Finance (CGV)

Tokenomik Cogito Finance (CGV)

Lihat cerapan utama tentang Cogito Finance (CGV), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Cogito Finance (CGV) Maklumat

Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management.

Laman Web Rasmi:
https://www.cogito.finance/
Kertas putih:
https://cogito-protocol-2.gitbook.io/whitepaper/

Cogito Finance (CGV) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Cogito Finance (CGV), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 410.71K
$ 410.71K$ 410.71K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 89.83M
$ 89.83M$ 89.83M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 4.57M
$ 4.57M$ 4.57M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.302004
$ 0.302004$ 0.302004
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00318066
$ 0.00318066$ 0.00318066
Harga Semasa:
$ 0.00457219
$ 0.00457219$ 0.00457219

Tokenomik Cogito Finance (CGV): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Cogito Finance (CGV) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CGV yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CGV yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CGV, terokai CGV harga langsung token!

CGV Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CGV? Halaman ramalan harga CGV kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.