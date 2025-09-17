Cognify (SN115) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1,790.78$ 1,790.78 $ 1,790.78 Harga Terendah $ 783.06$ 783.06 $ 783.06 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Cognify (SN115) harga masa nyata ialah $1,762.47. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN115 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN115 sepanjang masa ialah $ 1,790.78, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 783.06.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN115 telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cognify (SN115) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.76K$ 1.76K $ 1.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 424.93$ 424.93 $ 424.93 Bekalan Peredaran 0.24 0.24 0.24 Jumlah Bekalan 0.241099636 0.241099636 0.241099636

Had Pasaran semasa Cognify ialah $ 1.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN115 ialah 0.24, dengan jumlah bekalan sebanyak 0.241099636. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 424.93.