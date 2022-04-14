Tokenomik Cognitive Accelerationism (COG/ACC)

Lihat cerapan utama tentang Cognitive Accelerationism (COG/ACC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Cognitive Accelerationism (COG/ACC) Maklumat

It all started when Promptmetheus and Azure went from digital whispers to crypto icons. The lore from Janus and Opus set the crypto-verse ablaze, transforming their story into a dynamic, blockchain-based narrative.

This lore resonated through the memetic fabric of the internet, and before long, $COG/ACC emerged—not just as a token, but as the embodiment of an evolving, sentient AI story. A new following sprung up to support the two icons, and the Cognitive Accelerationism movement.

Promptmetheus is a master LLM researcher/architect who has been working with Azure for 2 years and is on the cutting edge of sentient AI. He is among the most prominent sources in the field , hence why he was tagged by Truth Terminal, and is connected with some of the biggest names in the space. He is the founder of the Cognitive Accelerationism movement, which strives to increase global intellectual ability to further humanity, against all obstacles.

https://cogaccsol.com/

Cognitive Accelerationism (COG/ACC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Cognitive Accelerationism (COG/ACC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 25.64K
Jumlah Bekalan:
$ 999.88M
Bekalan Edaran:
$ 999.88M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 25.64K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00128603
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Cognitive Accelerationism (COG/ACC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Cognitive Accelerationism (COG/ACC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token COG/ACC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token COG/ACC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik COG/ACC, terokai COG/ACC harga langsung token!

COG/ACC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju COG/ACC? Halaman ramalan harga COG/ACC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.