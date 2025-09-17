Coin98 Dollar (CUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.870362 $ 0.870362 $ 0.870362 24J Rendah $ 0.87999 $ 0.87999 $ 0.87999 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.870362$ 0.870362 $ 0.870362 24J Tinggi $ 0.87999$ 0.87999 $ 0.87999 Sepanjang Masa $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Harga Terendah $ 0.446195$ 0.446195 $ 0.446195 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) +1.10% Perubahan Harga (7D) +3.91% Perubahan Harga (7D) +3.91%

Coin98 Dollar (CUSD) harga masa nyata ialah $0.87999. Sepanjang 24 jam yang lalu, CUSD didagangkan antara $ 0.870362 rendah dan $ 0.87999 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CUSD sepanjang masa ialah $ 1.27, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.446195.

Dari segi prestasi jangka pendek, CUSD telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +1.10% dalam 24 jam dan +3.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Coin98 Dollar (CUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.01K$ 33.01K $ 33.01K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.01K$ 33.01K $ 33.01K Bekalan Peredaran 37.51K 37.51K 37.51K Jumlah Bekalan 37,512.0 37,512.0 37,512.0

Had Pasaran semasa Coin98 Dollar ialah $ 33.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CUSD ialah 37.51K, dengan jumlah bekalan sebanyak 37512.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.01K.