coinage Harga Hari Ini

Harga langsung coinage (COINAGE) hari ini ialah $ 0.00223975, dengan 14.55% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa COINAGE kepada USD penukaran adalah $ 0.00223975 setiap COINAGE.

coinage kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,241,902, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B COINAGE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, COINAGE didagangkan antara $ 0.00192599 (rendah) dan $ 0.00224278 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01197817, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00166655.

Dalam prestasi jangka pendek, COINAGE dipindahkan +3.98% dalam sejam terakhir dan -4.28% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

coinage (COINAGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa coinage ialah $ 2.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COINAGE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.24M.