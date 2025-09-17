Coinary (CYT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.697399$ 0.697399 $ 0.697399 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.12% Perubahan Harga (1D) +2.77% Perubahan Harga (7D) +4.97% Perubahan Harga (7D) +4.97%

Coinary (CYT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CYT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CYT sepanjang masa ialah $ 0.697399, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CYT telah berubah sebanyak +0.12% sejak sejam yang lalu, +2.77% dalam 24 jam dan +4.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Coinary (CYT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 160.86K$ 160.86K $ 160.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 241.11K$ 241.11K $ 241.11K Bekalan Peredaran 213.55M 213.55M 213.55M Jumlah Bekalan 320,084,762.0 320,084,762.0 320,084,762.0

Had Pasaran semasa Coinary ialah $ 160.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CYT ialah 213.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 320084762.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 241.11K.