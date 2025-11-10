CoinbarPay Harga Hari Ini

Harga langsung CoinbarPay (CBPAY) hari ini ialah $ 0.00012085, dengan 1.93% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CBPAY kepada USD penukaran adalah $ 0.00012085 setiap CBPAY.

CoinbarPay kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 444,812, dengan bekalan edaran sebanyak 3.68B CBPAY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CBPAY didagangkan antara $ 0.00011799 (rendah) dan $ 0.00012145 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00137281, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005508.

Dalam prestasi jangka pendek, CBPAY dipindahkan +0.06% dalam sejam terakhir dan -6.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CoinbarPay (CBPAY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 444.81K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.83M Bekalan Peredaran 3.68B Jumlah Bekalan 40,000,000,000.0

