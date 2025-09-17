Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 114,901 $ 114,901 $ 114,901 24J Rendah $ 117,132 $ 117,132 $ 117,132 24J Tinggi 24J Rendah $ 114,901$ 114,901 $ 114,901 24J Tinggi $ 117,132$ 117,132 $ 117,132 Sepanjang Masa $ 123,939$ 123,939 $ 123,939 Harga Terendah $ 57,439$ 57,439 $ 57,439 Perubahan Harga (1J) -0.09% Perubahan Harga (1D) +1.25% Perubahan Harga (7D) +4.53% Perubahan Harga (7D) +4.53%

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) harga masa nyata ialah $116,670. Sepanjang 24 jam yang lalu, CBBTC didagangkan antara $ 114,901 rendah dan $ 117,132 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CBBTC sepanjang masa ialah $ 123,939, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 57,439.

Dari segi prestasi jangka pendek, CBBTC telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, +1.25% dalam 24 jam dan +4.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.83B$ 6.83B $ 6.83B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.83B$ 6.83B $ 6.83B Bekalan Peredaran 58.56K 58.56K 58.56K Jumlah Bekalan 58,555.28091031 58,555.28091031 58,555.28091031

Had Pasaran semasa Coinbase Wrapped BTC ialah $ 6.83B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CBBTC ialah 58.56K, dengan jumlah bekalan sebanyak 58555.28091031. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.83B.