Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.257597 $ 0.257597 $ 0.257597 24J Rendah $ 0.273749 $ 0.273749 $ 0.273749 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.257597$ 0.257597 $ 0.257597 24J Tinggi $ 0.273749$ 0.273749 $ 0.273749 Sepanjang Masa $ 0.306113$ 0.306113 $ 0.306113 Harga Terendah $ 0.098605$ 0.098605 $ 0.098605 Perubahan Harga (1J) -0.23% Perubahan Harga (1D) +1.73% Perubahan Harga (7D) +12.05% Perubahan Harga (7D) +12.05%

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) harga masa nyata ialah $0.268262. Sepanjang 24 jam yang lalu, CBDOGE didagangkan antara $ 0.257597 rendah dan $ 0.273749 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CBDOGE sepanjang masa ialah $ 0.306113, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.098605.

Dari segi prestasi jangka pendek, CBDOGE telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, +1.73% dalam 24 jam dan +12.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.53M$ 4.53M $ 4.53M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.53M$ 4.53M $ 4.53M Bekalan Peredaran 16.54M 16.54M 16.54M Jumlah Bekalan 16,540,415.93748068 16,540,415.93748068 16,540,415.93748068

Had Pasaran semasa Coinbase Wrapped DOGE ialah $ 4.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CBDOGE ialah 16.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 16540415.93748068. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.53M.