Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,879.69 $ 4,879.69 $ 4,879.69 24J Rendah $ 4,989.48 $ 4,989.48 $ 4,989.48 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,879.69$ 4,879.69 $ 4,879.69 24J Tinggi $ 4,989.48$ 4,989.48 $ 4,989.48 Sepanjang Masa $ 5,441.47$ 5,441.47 $ 5,441.47 Harga Terendah $ 1,036.96$ 1,036.96 $ 1,036.96 Perubahan Harga (1J) +0.28% Perubahan Harga (1D) +0.07% Perubahan Harga (7D) +4.77% Perubahan Harga (7D) +4.77%

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) harga masa nyata ialah $4,967.18. Sepanjang 24 jam yang lalu, CBETH didagangkan antara $ 4,879.69 rendah dan $ 4,989.48 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CBETH sepanjang masa ialah $ 5,441.47, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,036.96.

Dari segi prestasi jangka pendek, CBETH telah berubah sebanyak +0.28% sejak sejam yang lalu, +0.07% dalam 24 jam dan +4.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 626.05M$ 626.05M $ 626.05M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.85B$ 1.85B $ 1.85B Bekalan Peredaran 126.01K 126.01K 126.01K Jumlah Bekalan 373,334.0782232124 373,334.0782232124 373,334.0782232124

Had Pasaran semasa Coinbase Wrapped Staked ETH ialah $ 626.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CBETH ialah 126.01K, dengan jumlah bekalan sebanyak 373334.0782232124. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.85B.