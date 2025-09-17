Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2.97 $ 2.97 $ 2.97 24J Rendah $ 3.07 $ 3.07 $ 3.07 24J Tinggi 24J Rendah $ 2.97$ 2.97 $ 2.97 24J Tinggi $ 3.07$ 3.07 $ 3.07 Sepanjang Masa $ 3.68$ 3.68 $ 3.68 Harga Terendah $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) +1.88% Perubahan Harga (7D) +3.53% Perubahan Harga (7D) +3.53%

Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) harga masa nyata ialah $3.04. Sepanjang 24 jam yang lalu, CBXRP didagangkan antara $ 2.97 rendah dan $ 3.07 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CBXRP sepanjang masa ialah $ 3.68, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.91.

Dari segi prestasi jangka pendek, CBXRP telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +1.88% dalam 24 jam dan +3.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 46.61M$ 46.61M $ 46.61M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 46.61M$ 46.61M $ 46.61M Bekalan Peredaran 15.35M 15.35M 15.35M Jumlah Bekalan 15,349,715.981951 15,349,715.981951 15,349,715.981951

Had Pasaran semasa Coinbase Wrapped XRP ialah $ 46.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CBXRP ialah 15.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 15349715.981951. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.61M.