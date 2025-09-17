Lagi Mengenai CREA

CoinCreate Harga (CREA)

1 CREA ke USD Harga Langsung:

$0.01319884
+0.70%1D
CoinCreate (CREA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:31:32 (UTC+8)

CoinCreate (CREA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01259499
24J Rendah
$ 0.01335523
24J Tinggi

$ 0.01259499
$ 0.01335523
$ 0.054775
$ 0.00298254
-0.72%

+0.73%

-8.56%

-8.56%

CoinCreate (CREA) harga masa nyata ialah $0.01319884. Sepanjang 24 jam yang lalu, CREA didagangkan antara $ 0.01259499 rendah dan $ 0.01335523 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CREA sepanjang masa ialah $ 0.054775, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00298254.

Dari segi prestasi jangka pendek, CREA telah berubah sebanyak -0.72% sejak sejam yang lalu, +0.73% dalam 24 jam dan -8.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CoinCreate (CREA) Maklumat Pasaran

$ 1.32M
--
$ 1.32M
100.00M
100,000,000.0
Had Pasaran semasa CoinCreate ialah $ 1.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CREA ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.32M.

CoinCreate (CREA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga CoinCreate kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga CoinCreate kepada USD adalah $ -0.0012204003.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga CoinCreate kepada USD adalah $ -0.0084726772.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga CoinCreate kepada USD adalah $ +0.001201955861308102.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.73%
30 Hari$ -0.0012204003-9.24%
60 Hari$ -0.0084726772-64.19%
90 Hari$ +0.001201955861308102+10.02%

Apakah itu CoinCreate (CREA)

CoinCreate offers a complete suite of tools for deploying tokens, staking contracts, vesting contracts, governance systems, NFT collections, and more - all from a single platform. Say goodbye to multiple fragmented services and manage everything in one place. Key Features • Over 9 contract types • Available on 8+ chains and counting • User friendly UI/UX dashboard • OpenZeppelin security • Fully customizable contracts • Cross-chain compatability Key Benefits • Reduced contract development costs • Reduced development time • Access to secure templates • Rapid market entry • Easy-to-use Target Audience • Web3 projects (existing & new) • Businesses • Average blockchain user • Artists Launchpad & KYC Audits • Launch partner: PROOF PLATFORM • KYC and Audit Partner : ASSURE DEFI

CoinCreate (CREA) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

CoinCreate Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CoinCreate (CREA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CoinCreate (CREA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CoinCreate.

Semak CoinCreate ramalan harga sekarang!

CREA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik CoinCreate (CREA)

Memahami tokenomik CoinCreate (CREA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CREA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CoinCreate (CREA)

Berapakah nilai CoinCreate (CREA) hari ini?
Harga langsung CREA dalam USD ialah 0.01319884 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CREA ke USD?
Harga semasa CREA ke USD ialah $ 0.01319884. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran CoinCreate?
Had pasaran untuk CREA ialah $ 1.32M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CREA?
Bekalan edaran CREA ialah 100.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CREA?
CREA mencapai harga ATH sebanyak 0.054775 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CREA?
CREA melihat harga ATL sebanyak 0.00298254 USD.
Berapakah jumlah dagangan CREA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CREAialah -- USD.
Adakah CREA akan naik lebih tinggi tahun ini?
CREA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CREAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
CoinCreate (CREA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

