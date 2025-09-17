CoinCreate (CREA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01259499 $ 0.01259499 $ 0.01259499 24J Rendah $ 0.01335523 $ 0.01335523 $ 0.01335523 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01259499$ 0.01259499 $ 0.01259499 24J Tinggi $ 0.01335523$ 0.01335523 $ 0.01335523 Sepanjang Masa $ 0.054775$ 0.054775 $ 0.054775 Harga Terendah $ 0.00298254$ 0.00298254 $ 0.00298254 Perubahan Harga (1J) -0.72% Perubahan Harga (1D) +0.73% Perubahan Harga (7D) -8.56% Perubahan Harga (7D) -8.56%

CoinCreate (CREA) harga masa nyata ialah $0.01319884. Sepanjang 24 jam yang lalu, CREA didagangkan antara $ 0.01259499 rendah dan $ 0.01335523 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CREA sepanjang masa ialah $ 0.054775, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00298254.

Dari segi prestasi jangka pendek, CREA telah berubah sebanyak -0.72% sejak sejam yang lalu, +0.73% dalam 24 jam dan -8.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CoinCreate (CREA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa CoinCreate ialah $ 1.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CREA ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.32M.