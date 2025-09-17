CoinEx (CET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.057283 $ 0.057283 $ 0.057283 24J Rendah $ 0.058784 $ 0.058784 $ 0.058784 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.057283$ 0.057283 $ 0.057283 24J Tinggi $ 0.058784$ 0.058784 $ 0.058784 Sepanjang Masa $ 0.150293$ 0.150293 $ 0.150293 Harga Terendah $ 0.00410696$ 0.00410696 $ 0.00410696 Perubahan Harga (1J) +0.35% Perubahan Harga (1D) -0.30% Perubahan Harga (7D) +3.97% Perubahan Harga (7D) +3.97%

CoinEx (CET) harga masa nyata ialah $0.057568. Sepanjang 24 jam yang lalu, CET didagangkan antara $ 0.057283 rendah dan $ 0.058784 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CET sepanjang masa ialah $ 0.150293, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00410696.

Dari segi prestasi jangka pendek, CET telah berubah sebanyak +0.35% sejak sejam yang lalu, -0.30% dalam 24 jam dan +3.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CoinEx (CET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 151.09M$ 151.09M $ 151.09M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 151.09M$ 151.09M $ 151.09M Bekalan Peredaran 2.62B 2.62B 2.62B Jumlah Bekalan 2,624,592,423.82 2,624,592,423.82 2,624,592,423.82

Had Pasaran semasa CoinEx ialah $ 151.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CET ialah 2.62B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2624592423.82. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 151.09M.