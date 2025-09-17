Lagi Mengenai XCM

Coinmetro Harga (XCM)

Tidak tersenarai

1 XCM ke USD Harga Langsung:

$0.063709
$0.063709$0.063709
+2.80%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Coinmetro (XCM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:27:15 (UTC+8)

Coinmetro (XCM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.061955
$ 0.061955$ 0.061955
24J Rendah
$ 0.067254
$ 0.067254$ 0.067254
24J Tinggi

$ 0.061955
$ 0.061955$ 0.061955

$ 0.067254
$ 0.067254$ 0.067254

$ 0.923577
$ 0.923577$ 0.923577

$ 0.01235123
$ 0.01235123$ 0.01235123

-0.08%

+2.83%

-17.28%

-17.28%

Coinmetro (XCM) harga masa nyata ialah $0.063709. Sepanjang 24 jam yang lalu, XCM didagangkan antara $ 0.061955 rendah dan $ 0.067254 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XCM sepanjang masa ialah $ 0.923577, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01235123.

Dari segi prestasi jangka pendek, XCM telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, +2.83% dalam 24 jam dan -17.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Coinmetro (XCM) Maklumat Pasaran

$ 19.26M
$ 19.26M$ 19.26M

--
----

$ 20.17M
$ 20.17M$ 20.17M

302.27M
302.27M 302.27M

316,552,763.9723013
316,552,763.9723013 316,552,763.9723013

Had Pasaran semasa Coinmetro ialah $ 19.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XCM ialah 302.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 316552763.9723013. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.17M.

Coinmetro (XCM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Coinmetro kepada USD adalah $ +0.00175391.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Coinmetro kepada USD adalah $ -0.0197094303.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Coinmetro kepada USD adalah $ -0.0312642552.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Coinmetro kepada USD adalah $ -0.01498676720369613.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00175391+2.83%
30 Hari$ -0.0197094303-30.93%
60 Hari$ -0.0312642552-49.07%
90 Hari$ -0.01498676720369613-19.04%

Apakah itu Coinmetro (XCM)

CoinMetro, a one-of-a-kind, licensed, and regulated financial platform that will fuel the future of blockchain innovation. Through a tokenized ecosystem CoinMetro provides a gateway for both novice and professional traders and investors to get involved in the crypto space with an ease of access not yet seen in the industry. Our goal, above all else, is to make sure that your overall CoinMetro experience is nothing short of exemplary.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Coinmetro (XCM) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Coinmetro Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Coinmetro (XCM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Coinmetro (XCM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Coinmetro.

Semak Coinmetro ramalan harga sekarang!

XCM kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Coinmetro (XCM)

Memahami tokenomik Coinmetro (XCM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XCM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Coinmetro (XCM)

Berapakah nilai Coinmetro (XCM) hari ini?
Harga langsung XCM dalam USD ialah 0.063709 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XCM ke USD?
Harga semasa XCM ke USD ialah $ 0.063709. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Coinmetro?
Had pasaran untuk XCM ialah $ 19.26M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XCM?
Bekalan edaran XCM ialah 302.27M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XCM?
XCM mencapai harga ATH sebanyak 0.923577 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XCM?
XCM melihat harga ATL sebanyak 0.01235123 USD.
Berapakah jumlah dagangan XCM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XCMialah -- USD.
Adakah XCM akan naik lebih tinggi tahun ini?
XCM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XCMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:27:15 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.