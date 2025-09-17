Coinmetro (XCM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.061955 $ 0.061955 $ 0.061955 24J Rendah $ 0.067254 $ 0.067254 $ 0.067254 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.061955$ 0.061955 $ 0.061955 24J Tinggi $ 0.067254$ 0.067254 $ 0.067254 Sepanjang Masa $ 0.923577$ 0.923577 $ 0.923577 Harga Terendah $ 0.01235123$ 0.01235123 $ 0.01235123 Perubahan Harga (1J) -0.08% Perubahan Harga (1D) +2.83% Perubahan Harga (7D) -17.28% Perubahan Harga (7D) -17.28%

Coinmetro (XCM) harga masa nyata ialah $0.063709. Sepanjang 24 jam yang lalu, XCM didagangkan antara $ 0.061955 rendah dan $ 0.067254 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XCM sepanjang masa ialah $ 0.923577, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01235123.

Dari segi prestasi jangka pendek, XCM telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, +2.83% dalam 24 jam dan -17.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Coinmetro (XCM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.26M$ 19.26M $ 19.26M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.17M$ 20.17M $ 20.17M Bekalan Peredaran 302.27M 302.27M 302.27M Jumlah Bekalan 316,552,763.9723013 316,552,763.9723013 316,552,763.9723013

Had Pasaran semasa Coinmetro ialah $ 19.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XCM ialah 302.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 316552763.9723013. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.17M.