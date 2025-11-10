CoinPouch Harga Hari Ini

Harga langsung CoinPouch (POUCH) hari ini ialah $ 0.00003246, dengan 5.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa POUCH kepada USD penukaran adalah $ 0.00003246 setiap POUCH.

CoinPouch kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 32,249, dengan bekalan edaran sebanyak 999.99M POUCH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, POUCH didagangkan antara $ 0.00003043 (rendah) dan $ 0.00003256 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00025703, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003006.

Dalam prestasi jangka pendek, POUCH dipindahkan +1.07% dalam sejam terakhir dan -55.80% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CoinPouch (POUCH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.25K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.25K Bekalan Peredaran 999.99M Jumlah Bekalan 999,994,690.0

Had Pasaran semasa CoinPouch ialah $ 32.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POUCH ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999994690.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.25K.