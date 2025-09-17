Coinye West (COINYE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.04538102$ 0.04538102 $ 0.04538102 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.96% Perubahan Harga (1D) +0.38% Perubahan Harga (7D) +2.21% Perubahan Harga (7D) +2.21%

Coinye West (COINYE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, COINYE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COINYE sepanjang masa ialah $ 0.04538102, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, COINYE telah berubah sebanyak -0.96% sejak sejam yang lalu, +0.38% dalam 24 jam dan +2.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Coinye West (COINYE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 478.06K$ 478.06K $ 478.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 543.52K$ 543.52K $ 543.52K Bekalan Peredaran 879.55M 879.55M 879.55M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Coinye West ialah $ 478.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COINYE ialah 879.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 543.52K.