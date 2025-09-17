COLANA (COLANA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.059012 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.06% Perubahan Harga (1D) -0.87% Perubahan Harga (7D) +8.06%

COLANA (COLANA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, COLANA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COLANA sepanjang masa ialah $ 0.059012, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, COLANA telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, -0.87% dalam 24 jam dan +8.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

COLANA (COLANA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 66.47K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 66.47K Bekalan Peredaran 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa COLANA ialah $ 66.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COLANA ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 66.47K.