Coldint (SN29) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 24J Rendah $ 1.23 $ 1.23 $ 1.23 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 24J Tinggi $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Sepanjang Masa $ 3.11$ 3.11 $ 3.11 Harga Terendah $ 0.869735$ 0.869735 $ 0.869735 Perubahan Harga (1J) +0.52% Perubahan Harga (1D) +1.32% Perubahan Harga (7D) +2.90% Perubahan Harga (7D) +2.90%

Coldint (SN29) harga masa nyata ialah $1.23. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN29 didagangkan antara $ 1.19 rendah dan $ 1.23 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN29 sepanjang masa ialah $ 3.11, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.869735.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN29 telah berubah sebanyak +0.52% sejak sejam yang lalu, +1.32% dalam 24 jam dan +2.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Coldint (SN29) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Bekalan Peredaran 2.48M 2.48M 2.48M Jumlah Bekalan 2,481,423.877225346 2,481,423.877225346 2,481,423.877225346

Had Pasaran semasa Coldint ialah $ 3.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN29 ialah 2.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2481423.877225346. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.05M.