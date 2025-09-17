Lagi Mengenai CLND

Colend Logo

Colend Harga (CLND)

Tidak tersenarai

1 CLND ke USD Harga Langsung:

$0.063755
$0.063755$0.063755
+3.30%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Colend (CLND) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:59:25 (UTC+8)

Colend (CLND) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.061574
$ 0.061574
24J Rendah
$ 0.063756
$ 0.063756
24J Tinggi

$ 0.061574
$ 0.061574

$ 0.063756
$ 0.063756

$ 0.334305
$ 0.334305

$ 0.050523
$ 0.050523

+0.07%

+3.32%

+0.04%

+0.04%

Colend (CLND) harga masa nyata ialah $0.063759. Sepanjang 24 jam yang lalu, CLND didagangkan antara $ 0.061574 rendah dan $ 0.063756 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CLND sepanjang masa ialah $ 0.334305, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.050523.

Dari segi prestasi jangka pendek, CLND telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, +3.32% dalam 24 jam dan +0.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Colend (CLND) Maklumat Pasaran

$ 234.38K
$ 234.38K

--
--

$ 6.38M
$ 6.38M

3.68M
3.68M

100,000,000.0
100,000,000.0

Had Pasaran semasa Colend ialah $ 234.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CLND ialah 3.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.38M.

Colend (CLND) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Colend kepada USD adalah $ +0.00204613.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Colend kepada USD adalah $ -0.0018026837.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Colend kepada USD adalah $ -0.0067162455.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Colend kepada USD adalah $ -0.00650263732072736.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00204613+3.32%
30 Hari$ -0.0018026837-2.82%
60 Hari$ -0.0067162455-10.53%
90 Hari$ -0.00650263732072736-9.25%

Apakah itu Colend (CLND)

Colend is a decentralized lending protocol on Core Chain, one of the fastest-growing BTC sidechain. BTCFi is transforming Bitcoin into a productive asset, allowing holders to earn yield through lending and staking while supporting Bitcoin's long-term security. With the BTCFi market representing less than 1% of the total crypto market cap, there is vast potential for growth. Colend innovates by its unique ve(3,3) governance model, giving users substantial influence over reward distribution.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Colend (CLND) Sumber

Laman Web Rasmi

Colend Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Colend (CLND) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Colend (CLND) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Colend.

Semak Colend ramalan harga sekarang!

CLND kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Colend (CLND)

Memahami tokenomik Colend (CLND) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CLND dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Colend (CLND)

Berapakah nilai Colend (CLND) hari ini?
Harga langsung CLND dalam USD ialah 0.063759 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CLND ke USD?
Harga semasa CLND ke USD ialah $ 0.063759. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Colend?
Had pasaran untuk CLND ialah $ 234.38K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CLND?
Bekalan edaran CLND ialah 3.68M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CLND?
CLND mencapai harga ATH sebanyak 0.334305 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CLND?
CLND melihat harga ATL sebanyak 0.050523 USD.
Berapakah jumlah dagangan CLND?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CLNDialah -- USD.
Adakah CLND akan naik lebih tinggi tahun ini?
CLND mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CLNDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:59:25 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.