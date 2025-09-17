Colend (CLND) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.061574 $ 0.061574 $ 0.061574 24J Rendah $ 0.063756 $ 0.063756 $ 0.063756 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.061574$ 0.061574 $ 0.061574 24J Tinggi $ 0.063756$ 0.063756 $ 0.063756 Sepanjang Masa $ 0.334305$ 0.334305 $ 0.334305 Harga Terendah $ 0.050523$ 0.050523 $ 0.050523 Perubahan Harga (1J) +0.07% Perubahan Harga (1D) +3.32% Perubahan Harga (7D) +0.04% Perubahan Harga (7D) +0.04%

Colend (CLND) harga masa nyata ialah $0.063759. Sepanjang 24 jam yang lalu, CLND didagangkan antara $ 0.061574 rendah dan $ 0.063756 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CLND sepanjang masa ialah $ 0.334305, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.050523.

Dari segi prestasi jangka pendek, CLND telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, +3.32% dalam 24 jam dan +0.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Colend (CLND) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 234.38K$ 234.38K $ 234.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.38M$ 6.38M $ 6.38M Bekalan Peredaran 3.68M 3.68M 3.68M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Colend ialah $ 234.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CLND ialah 3.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.38M.