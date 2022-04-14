Tokenomik Collies (COLLIES)

Tokenomik Collies (COLLIES)

Lihat cerapan utama tentang Collies (COLLIES), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Collies (COLLIES) Maklumat

Welcome to $COLLIES, the pioneering community-driven token crafted for dog lovers everywhere, with a special place in its heart for fans of the intelligent and loyal Border Collie. $COLLIES is more than just a cryptocurrency—it’s a movement that unites the timeless values of loyalty, passion, and companionship with the limitless possibilities of blockchain innovation. In a world where technology and emotion often feel worlds apart, $COLLIES stands as a bridge, bringing together people who cherish their furry companions and those who believe in the transformative power of decentralized finance.

At its core, $COLLIES is about celebrating the unique bond between humans and dogs. Inspired by the Border Collie’s legendary intelligence, agility, and devotion, our project seeks to create a digital ecosystem where every member feels valued, empowered, and connected. Whether you’re a lifelong dog owner, an NFT enthusiast, or a newcomer to the world of crypto, you’ll find a welcoming pack in the $COLLIES community.

Laman Web Rasmi:
https://colliescc.com/

Collies (COLLIES) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Collies (COLLIES), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 106.92K
$ 106.92K$ 106.92K
Jumlah Bekalan:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Bekalan Edaran:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 106.92K
$ 106.92K$ 106.92K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00010692
$ 0.00010692$ 0.00010692

Tokenomik Collies (COLLIES): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Collies (COLLIES) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token COLLIES yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token COLLIES yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik COLLIES, terokai COLLIES harga langsung token!

COLLIES Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju COLLIES? Halaman ramalan harga COLLIES kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

