Colon (COLON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01101489$ 0.01101489 $ 0.01101489 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.97% Perubahan Harga (1D) -0.02% Perubahan Harga (7D) +1.15% Perubahan Harga (7D) +1.15%

Colon (COLON) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, COLON didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COLON sepanjang masa ialah $ 0.01101489, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, COLON telah berubah sebanyak +0.97% sejak sejam yang lalu, -0.02% dalam 24 jam dan +1.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Colon (COLON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 166.96K$ 166.96K $ 166.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 166.96K$ 166.96K $ 166.96K Bekalan Peredaran 981.44M 981.44M 981.44M Jumlah Bekalan 981,435,397.095728 981,435,397.095728 981,435,397.095728

Had Pasaran semasa Colon ialah $ 166.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COLON ialah 981.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 981435397.095728. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 166.96K.