Colony Avalanche Index Harga Hari Ini

Harga langsung Colony Avalanche Index (CAI) hari ini ialah $ 53.41, dengan 2.49% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CAI kepada USD penukaran adalah $ 53.41 setiap CAI.

Colony Avalanche Index kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,348,474, dengan bekalan edaran sebanyak 43.97K CAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CAI didagangkan antara $ 51.63 (rendah) dan $ 54.17 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 659.84, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 31.6.

Dalam prestasi jangka pendek, CAI dipindahkan -1.11% dalam sejam terakhir dan -4.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Colony Avalanche Index (CAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M Bekalan Peredaran 43.97K 43.97K 43.97K Jumlah Bekalan 43,969.84588902462 43,969.84588902462 43,969.84588902462

