Tokenomik Colony Avalanche Index (CAI)

Lihat cerapan utama tentang Colony Avalanche Index (CAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:44:27 (UTC+8)
Colony Avalanche Index (CAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Colony Avalanche Index (CAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.39M
Jumlah Bekalan:
$ 43.97K
Bekalan Edaran:
$ 43.97K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.39M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 659.84
Terendah Sepanjang Masa:
$ 31.6
Harga Semasa:
$ 54.23
Colony Avalanche Index (CAI) Maklumat

Colony avalanche index, The easiest way to invest in the CLY Avalanche ecosystem.

CAI is the benchmark index for investors wanting to get exposure to the Avalanche ecosystem.

It is composed of the native token (AVAX) and the most prominent projects in the ecosystem. The index improves returns for investors by generating yield on the underlying assets. These assets are rigorously selected and weighted to spread the risk and volatility in proportion to their market capitalisation.

Laman Web Rasmi:
https://www.colonylab.io/colony-avalanche-index

Tokenomik Colony Avalanche Index (CAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Colony Avalanche Index (CAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CAI, terokai CAI harga langsung token!

CAI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CAI? Halaman ramalan harga CAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

