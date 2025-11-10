COLORS Harga Hari Ini

Harga langsung COLORS (COLORS) hari ini ialah $ 0.00012081, dengan 5.40% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa COLORS kepada USD penukaran adalah $ 0.00012081 setiap COLORS.

COLORS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 120,282, dengan bekalan edaran sebanyak 998.34M COLORS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, COLORS didagangkan antara $ 0.00011385 (rendah) dan $ 0.00012051 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00034162, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00010311.

Dalam prestasi jangka pendek, COLORS dipindahkan +1.57% dalam sejam terakhir dan -7.31% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

COLORS (COLORS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 120.28K$ 120.28K $ 120.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 120.28K$ 120.28K $ 120.28K Bekalan Peredaran 998.34M 998.34M 998.34M Jumlah Bekalan 998,341,633.541354 998,341,633.541354 998,341,633.541354

Had Pasaran semasa COLORS ialah $ 120.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COLORS ialah 998.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998341633.541354. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 120.28K.